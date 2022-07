Cena della vittoria di Porta Santo Spirito: modifiche al traffico e alla sosta

In occasione della cena della vittoria organizzata dal Quartiere di Porta Santo Spirito per il giorno 23 luglio prossimo sono state disposte le seguenti variazioni al traffico e alla circolazione in piazza San Jacopo, corso Italia, via dell’Anfiteatro, via Verdi e via Margaritone. Nel dettaglio:

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti in piazza San Jacopo.

Dalle ore 14:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli e divieto di transito in corso Italia, nel tratto compreso tra via dell’Anfiteatro e via Spinello; via dell’Anfiteatro, tratto compreso tra il civico 6 e corso Italia via Verdi;

dalle ore 22:00 del 23/07/2022 alle ore 02:30 del 24/07/2022 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, ed il divieto di transito di tutti i veicoli nel tratto di via Margaritone compreso tra viale Michelangelo e via Niccolò Aretino.