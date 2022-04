Centri estivi, il comune di Anghiari da il via alle iscrizioni. Ricchissimo il programma: sport, gite e attività ricreative

Il comune di Anghiari con la collaborazione di varie associazioni sportive anghiaresi, della parrocchia e della cooperativa “L’albero e la Rua”, da il via alle iscrizioni per la partecipazione alle attività estive, con programmi e periodi che si distinguono a seconda della fascia di età.

“Abbiamo lavorato molto, in collaborazione con le associazioni sportive, per creare un pacchetto di attività completo per ogni età – ha precisato il consigliere comunale Tommaso Romanelli – i bambini dai 4 ai 12 anni avranno a loro disposizione un programma di intrattenimento molto ricco, che prevede sia esperienze sportive che ricreative, con uscite nei musei del territorio ma anche in aziende agricole, promuovendo così il contatto con la natura e con gli animali. I campi estivi sono da sempre un supporto importantissimo per le famiglie e il comune di Anghiari intende promuoverli con programmi sempre più ricchi e stimolanti”.

Per i bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni i campi estivi si svolgeranno dal 4 al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì con orario 8.00-16.00 presso i locali interni ed esterni della Scuola d’Infanzia centrale, in Via della Ferrovia 5, dove i più piccoli saranno accompagnati e ripresi ogni giorno dai genitori o loro delegati. Mentre per la fascia di età 7-12 anni le attività si svolgeranno dal 27 giugno al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì con orario 8.00 -17.30 e il luogo di ritrovo per poi partire per le varie destinazioni sarà la Scuola Primaria in via Bozia.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini residenti nel comune e l’accettazione delle stesse segue l’ordine temporale di arrivo, eventuali iscrizioni oltre il termine prestabilito o per bambini non residenti verranno accettate solo se ci saranno ancora posti disponibili. Il programma dettagliato delle attività verrà consegnato agli iscritti prima dell’inizio dei campi estivi e sarà possibile provare tantissimi tipi di attività di movimento e di sport come tennis, calcio, pallavolo, ruzzole, tiro con l’arco e nuoto. Saranno inoltre organizzate delle uscite nei luoghi di interesse del territorio con l’obiettivo di stimolare la loro curiosità e di promuovere la conoscenza dei bambini.

Per la fascia di età 7-12 anni la quota settimanale è di 55 euro per il modulo di mezza giornata e di 75 euro per il modulo di giornata intera, dal secondo figlio in poi sarà applicata una quota sconto del 30%. Per la fascia di età 4-6 anni invece la quota settimanale è di 50 euro per il modulo mezza giornata e 70 euro per il modulo giornata intera. Non sono compresi i buoni pasto che dovranno essere pagati a parte

I moduli per le domande devono essere compilati direttamente in “Istanze Online” nel sito del Comune di Anghiari – dove sono pubblicati anche i bandi con tutti i dettagli -entro le 13 del 31 Maggio 2022.

Per informazioni e chiarimenti e per chi non è in grado di compilare autonomamente la domanda di iscrizione ci si può rivolgere all’ Ufficio Scuola del Comune di Anghiari al seguente numero 0575/789522 int. 501, e-mail: [email protected] .