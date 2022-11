Chi è Liliane Murekatete, la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro?

Borse e hotel di lusso, ma per il marito è “disoccupata”.

Fonte:

https://www.ilmessaggero.it/italia/soumahoro_moglie_chi_e_liliane_murekatete_coop_karibu_disoccupata_foto-7066713.html



“Mi volete morto, mia moglie è disoccupata” ha dichiarato il neo deputato dell’Alleanza Sinistra e Verdi.

Mentre il parlamentare urla al complotto contro di lui, i riflettori si sono accesi sulla moglie ed in particolare sul suo stile di vita ostentato via social.

Il quotidiano “Libero” racconta di come Liliane Murekatete su Instagram sfoggi borse, valigie ed occhiali di lusso, mentre si fotografa in pose da diva in hotel 5 stelle.

Secondo quanto riporta lo stesso quotidiano, perfino sul profilo Twitter della cooperativa Karibù – specializzata nell’assistenza ai migranti – ci sono rimandi continui a marchi di alta moda come Missoni, Prada, Fendi, Gucci e Valentino.

Liliane Murekatete, secondo una visura camerale consultata da “Libero”, fino al 17 ottobre risultava consigliera di amministrazione della cooperativa Karibu finita sotto la lente di ingrandimento dell’autorità giudiziaria.

Fonte:

https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/33937619/soumahoro-moglie-disoccupata-foto-lusso-alta-moda.html