Chicco Evani, un campione del calcio a Sansepolcro

Una serata in compagnia di Alberico “Chicco” Evani. Il campione del Milan, con il quale ha vinto tutto, togliendosi poi pure la soddisfazione di alzare una Coppa Italia con la maglia della Sampdoria, oggi principale assistente di Roberto Mancini in Nazionale, è stato il prestigioso ospite della bella e partecipatissima iniziativa proposta dal Milan Club Valtiberina svoltasi al Borgo Palace Hotel.

Evani, che per l’occasione ha presentato il suo libro dal titolo “Non chiamatemi Bubu”, si è intrattenuto cordialmente con i tifosi rossoneri convenuti, ripercorrendo un lungo cammino agonistico impreziosito da grandi traguardi e parlando anche della sua esperienza in azzurro. In campo fu in pratica il precursore di quel ruolo di esterno a tutta fascia, in un’epoca in cui esistevano ancora i terzini e le ali pure. Battezzando poi l’interista Federico Dimarco come calciatore moderno che più si avvicina oggi alle sue caratteristiche tecniche.