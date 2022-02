ACF Arezzo è felice di comunicare di aver raggiunto l’accordo con CHIMET per la sponsorizzazione del pantaloncino per tutta la stagione 2021/22.

Il logo CHIMET accompagnerà le ragazze amaranto della prima squadra fino al termine della stagione che, a partire dal 13 febbraio, vivrà il suo girone di ritorno dopo una prima parte di torneo sempre ai vertici della classifica.

“Vedo la maglia come sacra“, dichiara il presidente ACF Arezzo Massimo Anselmi, “è per questo che, per quanto riguarda le partnership, dedichiamo sempre più attenzione alle imprese del territorio. CHIMET ha dimostrato di credere nel calcio femminile ed in particolare in questa avventura, che ci vede sempre più impegnati nel raggiungimento di obiettivi importanti sia per la Società che per la città. È un percorso di medio-lungo termine, ma gli attestati di stima per ciò che stiamo facendo sono un bel segnale di cambiamento per l’intero movimento femminile. La vera nostra vittoria risiede nelle persone che si avvicinano all’ACF e non la lasciano più“.