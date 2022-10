Chiusi della Verna: assegnati i lavori per il progetto di rigenerazione urbana nel centro 

Grazie al finanziamento regionale di 420 mila euro il comune di Chiusi della Verna ha assegnato i lavori che prevedono l’ammodernamento di alcuni immobili del patrimonio pubblico situati in luoghi ritenuti strategici, ma anche la creazione di nuovi punti di informazione turistica in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e la riqualificazione dello spazio urbano che diventa così anche più abitabile, contribuendo a migliorare la qualità della vita.

Nello specifico saranno eliminati due vecchi immobili di proprietà pubblica, collocati in aree che l’attuale amministrazione comunale ritiene strategiche nelle politiche che da tempo sta portando avanti in direzione del miglioramento del sistema dei servizi in un territorio particolarmente sensibile come quello del capoluogo. La popolazione anziana, il dis popolamento progressivo e una crescente attenzione da parte del nuovo turismo di camminatori legati alla Via di Francesco e al sistema dei Cammini in generale, hanno da tempo determinato l’esigenza di aggiornare e adeguare il sistema dei servizi territoriali locali offerti.

Sarà Viale Michelangelo, che conduce all’Ex Auditorium oggi plesso sanitario e biblioteca, a diventare il fulcro di tutta una serie di servizi al cittadino e al turista. Già oggetto di diversi interventi di decoro e riqualificazione, con la demolizione della ex scuola elementare e la realizzazione di parcheggi, il viale ospiterà una struttura dedicata ad alcune funzioni fondamentali per territori marginali ma abitati da popolazione anziana e da famiglie.

Lo scopo è quello di mantenere il presidio e la presenza di operatori in un area fragile dal punto di vista dell’utenza, che spesso necessita di assistenza anche per operazioni basiche. Sarà inoltre riqualificato lo stabile posizionato all’interno del parco pubblico comunale e demolito un secondo stabile con contestuale ricostruzione allo scopo di restituire una funzione utile alle strategie del territorio.

“Chiusi della Verna oggi è un paese totalmente trasformato, riqualificato, al passo con i tempi e in grado di offrire servizi eccellenti ai cittadini e ai turismi – ha dichiarato il sindaco Giampaolo Tellini – grazie a questo nuovo progetto cresceremo ancora e diventeremo sempre più un’attrattiva nazionale”.