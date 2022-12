Chiusura delle Logge del Grano: il PD aretino chiede un intervento della Giunta Ghinelli

Dichiarazione di Valentina Vaccari e Andrea Gallorini PD Arezzo

Il Sindaco intervenga per evitare la chiusura delle Logge del Grano.

Una Rete d’Impresa costituita da circa 70 aziende agricole del territorio aretino che dal 2015 gestisce il mercato agroalimentare delle Logge del Grano e l’Osteria del Mercato, in un immobile del Comune di Arezzo, merita attenzione e ascolto da parte dell’Amministrazione Comunale, invece la Giunta Ghinelli come al solito appare sorda e distante alle esigenze che sorgono in città risultando incapace di offrire risposte concrete.

Nel caso specifico negli ultimi anni la Rete ha proposto al Comune progetti per il miglioramento strutturale ed economico del mercato delle Logge del Grano ma nessuna soluzione è stata mai presa in considerazione, solo disinteresse, tanto che il Comune si è persino rifiutato di partecipare ad un incontro promosso dalla Camera di Commercio con le Associazioni di categoria e la Rete per affrontare le recenti problematiche legate alla gestione del mercato delle Logge del Grano.

Ancora siamo in tempo per salvare un progetto dal grande valore economico e sociale, che propone alla città prodotti del nostro territorio, un servizio per aretini e turisti che ha saputo offrire nuova vita ad un edificio storico del centro cittadino. E’ ora che l’Amministrazione Ghinelli faccia la propria parte.