Cimitero per gli animali da affezione: la giunta delibera la sua realizzazione

“La prima tappa in vista del traguardo che mi sono prefissata può dirsi conclusa. Alla luce della crescente sensibilità maturata in materia di tutela degli animali e del contributo che questi ultimi garantiscono alla qualità della vita, la giunta ha deliberato la realizzazione a San Zeno di un cimitero per gli animali da affezione, una struttura destinata all’inumazione delle specie zoofile domestiche. Sono veramente molto soddisfatta”.

Così l’assessore Giovanna Carlettini annuncia la decisione assunta dall’esecutivo locale e che comporta l’individuazione di un’area di circa 7.000 metri quadrati adiacente al cimitero di San Zeno.

“Il cimitero degli animali – prosegue l’assessore – sarà un luogo decoroso, delimitato, dotato di locali di servizio e di un’area di sosta, raggiungibile grazie ad adeguata viabilità. Molte erano le richieste che mi sono pervenute in questi anni da parte dei cittadini per una soluzione del genere e devo ringraziare ancora una volta gli uffici per avere risposto alla mia sollecitazione e avere redatto un progetto molto valido e che risponde a questa diffusa esigenza”.