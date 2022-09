Civitella: torna la Fiera del Miele per la XVIII edizione con i Laboratori del Gusto

“Si tratta di una iniziativa importante – spiega il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi – che intende valorizzare una produzione locale molto particolare, un alimento prezioso per la dieta mediterranea e che prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale e di Slow Food Val di Chiana nella promozione e tutela delle eccellenze territoriali e della biodiversità, nella filosofia del buono, pulito e giusto”.

Obiettivo della Fiera del Miele è quello di sviluppare la cultura e le conoscenze dell’apicoltura nell’alimentazione e nell’innovazione tecnologica, nella produzione del miele e degli altri prodotti derivati dall’alveare nonché di promuovere il rispetto dell’ambiente per la salvaguardia dell’ape.

Per tutta la domenica si svolgerà un ricco e variegato programma: dalle ore 9 fino alle 20, ci sarà l’apertura degli stand della Fiera del Miele. Alle 9.30 è prevista la partenza per la Camminata “Dal Sentiero della Bonifica alla Pieve”, in collaborazione con Sentieri in Comune. Nel pomeriggio, alle 15.30, si terranno i Laboratori del Gusto e l’esibizione dei ragazzi del Centro Aquilone, in collaborazione con il Centro Aquilone e l’Associazione Apicoltori di Arezzo.