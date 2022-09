Collettivo Arezzo Ballet: nasce la prima formazione per giovani ballerini

Una giornata di audizioni per dare il via al progetto CAB – Collettivo Arezzo Ballet. L’iniziativa, promossa dall’associazione Progetti per la Danza con la direzione artistica di Stefania Pace, è finalizzata alla costituzione della prima formazione cittadina che andrà a riunire una selezione di giovani ballerini a cui sarà proposto un percorso di perfezionamento finalizzato a sostenerne una futura carriera professionale.

Oltre a fornire una preparazione per il superamento di audizioni, casting e concorsi, il Collettivo Arezzo Ballet orienterà il proprio impegno soprattutto verso la preparazione di veri e propri spettacoli da presentare in palcoscenici nazionali e internazionali, facendo affidamento sulla collaborazione con alcuni dei migliori coreografi e insegnanti italiani quali Alessio Di Stefano, Angela Placanica e Daniele Ziglioli, oltre a Vito Cassano e la moglie Claudia Cavalli (direttori artistici della compagnia EleinaD).

La prima fase di questo progetto sarà rappresentata dalle audizioni gratuite che partiranno da domenica 18 settembre e che saranno rivolte a giovani danzatori a partire dai sedici anni provenienti da Arezzo, dalla Toscana e da altre regioni, permettendo di arrivare a selezionare i venti componenti del futuro collettivo. L’ambizione è di andare a costituire un ristretto gruppo di ragazzi e di ragazze capaci di rappresentare l’eccellenza della danza giovanile a cui, da ottobre a maggio, sarà proposto il percorso di perfezionamento attraverso due incontri al mese nel fine settimana.

Il programma didattico prevederà un intenso lavoro tra danza classica, contemporanea, modern e laboratori coreografici, unito a una specifica preparazione atletica e a seminari di storia della danza e teoria della danza. Questi laboratori saranno finalizzati a realizzare produzioni originali targate Collettivo Arezzo Ballet che diventeranno oggetto di una tournee per regalare le emozioni di vivere un vero e proprio percorso professionale orientato all’esibizione di fronte al pubblico. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected]

«Domenica 18 settembre – spiega Anna Pagano, presidente della Progetti per la Danza, – decollerà ad Arezzo un progetto particolarmente ambizioso su cui stiamo lavorando da tempo. L’intenzione è di dar vita a una giovane compagnia che potrà rodarsi come ensemble in un contesto professionale con affiancamento costante di insegnanti selezionati per entusiasmo, tecnica e creatività coreografica. Si tratta, in sintesi, di un’ulteriore opportunità per formarsi e per emergere che verrà offerta a giovani ballerini interessati a cimentarsi in una carriera artistica e a rappresentare la città di Arezzo in future tournee in Italia e all’estero».