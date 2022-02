Comune di Arezzo, segnalazioni online: attivata la nuova piattaforma

AREZZO. È attiva la nuova piattaforma online grazie alla quale i cittadini possono inviare segnalazioni, reclami e domande di intervento relative ai servizi gestiti dal Comune. Il sistema è in linea con la veste grafica del sito istituzionale, con una novità saliente, pensata per un uso smart oltre i consueti canali: è infareclatti possibile inviare segnalazioni anche da smartphone ed eventualmente scattare foto, allegarle, indicare il punto di interesse sulla mappa.

Sia la richiesta che la risposta fornita dal Comune sono visibili nella piattaforma, coerentemente a un principio di trasparenza e per agevolare tutti i cittadini che possano così trovare riscontro a problematiche simili.

“Ci auguriamo – hanno sottolineato gli assessori Monica Manneschi e Alessandro Casi – che questa sia la strada giusta per rafforzare il rapporto di collaborazione tra utenti e amministrazione. Per parte nostra ci mettiamo impegno, risorse e anche un pizzico di fantasia per agevolarlo e consolidarlo attraverso strumenti che, utilizzando le disponibilità tecnologiche, incontrino un favore diffuso.

Nello specifico, i punti di forza della piattaforma per le segnalazioni online sono l’interfaccia intuitiva, l’abbinamento di testo, immagini e geolocalizzazione, la possibilità di loggarsi con Facebook e Google per monitorare le proprie segnalazioni attraverso un cruscotto personale.”

Come fare? Basta collegarsi al sito https://segnalazioni.comune.arezzo.it/ oppure accedere dal link “Segnalazioni on line” presente in basso nella homepage del sito del Comune. Dopo di che, quanto segnalato sarà analizzato e assegnato all’ufficio o agli uffici competenti, a seconda della complessità della richiesta, al fine di reperire le risposte da fornire nel più breve tempo possibile. Una volta raccolte le note pervenute dagli uffici, lo staff comunicazione invierà la risposta definitiva tramite e-mail, rendendola altresì visibile, come sopra accennato, nella piattaforma ma escludendo ogni dato personale nel rispetto della privacy.

Le prime risposte fornite sono già visibili e consultabili, riguardano ad esempio la manutenzione delle strade e del verde pubblico, il suggerimento per aree giochi, l’illuminazione pubblica.