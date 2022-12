Comune di Terranuova Bracciolini: nuovi mezzi tecnici per le maestranze interne

Il Comune di Terranuova rinnova il parco mezzi utilizzato dagli operai con la sostituzione di mezzi obsoleti e l’acquisto di nuove dotazioni più funzionali.

“In questi anni la nostra amministrazione – ha detto il vicesindaco, Mauro Di Ponte – ha costantemente operato verso una riqualificazione dei mezzi comunali, a disposizione delle maestranze interne, per migliorare l’efficienza e la qualità degli interventi posti in essere. L’ultimo acquisto riguarda un autocarro, in sostituzione di uno ormai obsoleto che nel tempo necessitava di continui ed onerosi interventi di manutenzione e di un’autoscala necessaria per intervenire sul servizio di illuminazione pubblica, con la dismissione di due vecchi mezzi”.

Negli ultimi sei anni sono stati acquistati un mezzo dotato di gru, una terna in sostituzione di quella in uso ormai vetusta ed un Porter, rottamando i vecchi.