Controlli straordinari da parte della polizia di stato nella serata di venerdì

Nella serata di ieri venerdì 28 gennaio u.s., si è tenuto uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio organizzato dalla Questura di Arezzo per fronteggiare i recenti episodi di illegalità ad opera soprattutto di gruppi giovanili nonché tutte quelle situazioni di intolleranza alle disposizioni normative dettate dal Governo per la gestione dell’emergenza epidemiologica.

A concorrere nel controllo sono stati due equipaggi della Questura, due equipaggi del Reparto Prevenzione e Crimine Toscana e un equipaggio della Polizia Locale.

Le aree maggiormente interessate ai controlli sono state quelle del centro cittadino, ove insistono i principali bar che rappresentano certamente un punto di ritrovo per molti ragazzi ed in particolare sono state identificate 95 persone, di cui numerosi giovani i quali sono stati redarguiti a tenere comportamenti consoni e non tali da sfociare nella c.d. “mala movida”.