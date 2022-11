Coppa Italia, ACF Arezzo – Roma Women 0-3

ACF AREZZO – ROMA WOMEN 0-3



ACF AREZZO: Nardi, Costantino, D’Alessandro, Ceccarelli (76’ Lunghi), Zazzera (61’ Bassano), Gnisci (76’ Santini), Pasquali, Pirriatore, Lulli (87’ Tidona), Fortunati (61’ Tuteri), Razzolini. A disposizione: Sacchi, Paganini, Lorieri, Martino. Allenatore: Emiliano Testini

ROMA WOMEN: Ohrstrom, Minami (46’ Bergensen), Cinotti (82’ Ferrara), Landstrom, Ciccotti, Glionna (68’ Petrara), Kajzba, Haug, Kollmats (90’ Zannini), Linari, Kramzar (68’ Lazaro). A disposizione: Ceasar, Serturini, Greggi, Bergensen, Pellegrino. Allenatore: Alessandro Spugna

Arbitro: Gianluca Frizza (Perugia)

1° assistente: Federico Giovanardi (Terni)

2° assistente: Jacopo Vagnetti (Perugia)

Angoli 0-12

RETI: 22’ Landstrom, 36’ Ciccotti (rig.), 93’ Haug

Primo tempo

7’ – Destro di Cinotti dalla distanza, Nardi respinge e la difesa dell’ACF si rifugia in rimessa laterale

19’ – Colpo di testa di Kollmats che stacca più in alto di tutte in area sulla battuta di un corner, ma la palla termina alta sopra la traversa

22’ – GOL ROMA Cross in mezzo dalla destra di Glionna, la palla carambola sui piedi di Landstrom che con il destro beffa Nardi con un pallonetto. 0-1

34’ – Destro di Kramzar da buona posizione all’interno dell’area, conclusione abbondantemente fuori

35’ – Calcio di rigore per la Roma per un fallo in area ai danni di Glionna

36’ – GOL ROMA Ciccotti dagli undici metri non sbaglia. 0-2

45’ – Concessi 2’ di recupero

45’+2 Termina il primo tempo di ACF Arezzo – Roma

Secondo tempo

46’ – Cambio Roma: esce Minami, entra Bergensen

46’ – Destro al volo di Haug sugli sviluppi di un corner, Nardi attenta non si fa sorprendere

50’ – Azione avvolgente della Roma, filtrante sulla sinistra per Glionna che con il destro piazza sul secondo palo ma la conclusione non centra la porta

58’ – Destro di Glionna dalla distanza, palla fuori alla destra di Nardi

61’ – Doppio cambio ACF: escono Fortunati e Zazzera, entrano Tuteri e Bassano

68’ – Doppio cambio Roma: escono Kramzar e Glionna, entrano Lazaro e Petrara

75’ – Destro di Lazaro dal limite dell’area, conclusione deviata e palla fuori

76’ – Doppio cambio ACF: escono Ceccarelli e Gnisci, entrano Lunghi e Santini

82’ – Cambio Roma: esce Cinotti, entra Ferrara

83’ – Pericolosa la Roma con Ciccotti che dalla sinistra fa partire un tiro cross velenoso sul secondo palo, anticipata Haug e palla recuperata dall’ACF

86’ – Ancora Roma pericolosa con Kajzba: tiro potente da distanza ravvinata, ma Nardi risponde presente

87’ – Cambio ACF: esce Lulli, entra Tidona

90’ – Cambio Roma: esce Kollmats, entra Zannini

90’ – Concessi 4’ di recupero

93’ – GOL ROMA: ha segnato Haug, su cross di Lazaro, di testa. Nardi beffata e 0-3 Roma

94’ – Finisce qui ACF Arezzo – Roma Women