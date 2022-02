Coronavirus: 617 nuovi casi nell’aretino

Report del giorno 8 febbraio 2022

Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 6 febbraio alle ore 24 del 7 febbraio 2022

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Totale Posti letto occupati Note Arezzo Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo 37 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 7 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 60% non è vaccinato ed il 40% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Grosseto Bolla Covid Misericordia Grosseto 37 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 6 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 80% non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Provincia Lunedì 31 gen Martedì 1 feb Mercoledì 2 feb Giovedì 3 feb Venerdì 4 feb Sabato 5 feb Domenica 6 feb Lunedì 7 feb Arezzo 42 46 49 48 43 40 46 44 Grosseto 47 42 40 38 39 39 39 43 Totale ASL 89 88 89 86 82 79 85 87

Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.

Lunedì 31 gen Martedì 1 feb Mercoledì 2 feb Giovedì 3 feb Venerdì 4 feb Sabato 5 feb Domenica 6 feb Lunedì 7 feb Ospedale San Donato (AR) 12 12 15 15 14 14 14 13 Ospedale La Gruccia (AR) 4 4 4 4 5 5 6 8 Ospedale Misericordia (GR) 9 12 12 12 10 15 20 17 Ospedale Nottola (SI) 4 4 4 4 3 3 5 4 Ospedale Campostaggia (SI) 6 4 4 4 4 4 5 4 Ospedale Orbetello (Gr) 1 1 1

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 1460 Siena 854 Grosseto 921 Totale 3235

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 961 4514 5475 Siena 1040 3879 4919 Grosseto 795 2775 3570 Totale 2796 11168 13964

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 1574 Provincia di Arezzo 617 Provincia di Siena 440 Provincia di Grosseto 456 Extra USL 61

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 157 73 152 94 48 30 63 Grosseto 125 60 113 94 34 17 13 Siena 141 68 94 76 24 13 24 ASL TSE 423 201 359 264 106 60 100

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo

Comune Tamponi positivi Anghiari 9 Arezzo 181 Badia Tedalda 4 Bibbiena 11 Bucine 17 Capolona 9 Caprese Michelangelo 4 Castel Focognano 3 Castel San Niccolò 2 Castelfranco Piandiscò 27 Castiglion Fibocchi 2 Castiglion Fiorentino 15 Cavriglia 15 Chitignano 6 Chiusi Della Verna 5 Civitella In Val Di Chiana 19 Cortona 21 Foiano Della Chiana 20 Laterina Pergine Valdarno 24 Loro Ciuffenna 15 Lucignano 3 Marciano Della Chiana 11 Monte San Savino 5 Montemignaio 1 Monterchi 4 Montevarchi 46 Ortignano Raggiolo 3 Pieve Santo Stefano 4 Poppi 12 Pratovecchio-Stia 8 San Giovanni Valdarno 25 Sansepolcro 40 Sestino 5 Subbiano 7 Talla 3 Terranuova Bracciolini 31

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 6613 Siena 5029 Grosseto 4982 Totale 16624

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 3515 Siena 3810 Grosseto 1612 Totale 8937

Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE