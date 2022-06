Cortona, al via i saggi a Porta Colonia. È l’ultimo step prima del «project financing» per il nuovo parcheggio

Ultimo step prima della manifestazione di interesse per la realizzazione del nuovo parcheggio a Porta Colonia. Dal 27 giugno prenderanno il via le indagini geognostiche, dopo le verifiche effettuate nei mesi scorsi con il georadar, si tratta dell’ultimo accertamento tecnico-scientifico prima del via libera al progetto per il parcheggio multipiano interrato.

La geognostica è una disciplina che tramite una serie di indagini permette di determinare le caratteristiche tecniche dei terreni e delle rocce. Il progetto di una qualsiasi opera interrata non può essere elaborato senza una conoscenza precisa del sottosuolo. Per l’effettuazione di queste indagini l’area di sosta in piazza Mazzini subirà una riduzione della capienza di circa 10 posti.

«Abbiamo concordato con la ditta esecutrice delle indagini una modalità operativa che consenta di non chiudere il parcheggio – spiega il sindaco Luciano Meoni – le indagini si svolgeranno a rotazione in alcune aree circoscritte al fine di contenere i disagi per gli automobilisti. Ci scusiamo con i viaggiatori, ma si tratta di un passaggio fondamentale per la realizzazione del nuovo parcheggio che consentirà di aumentare la capienza a servizio del centro storico. Il passaggio successivo sarà quello di procedere al project financing per la realizzazione del parcheggio multipiano interrato».

L’ordinanza della polizia municipale prevede l’istituzione del divieto di sosta a partire da questo lunedì fino al 12 luglio.