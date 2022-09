Cortona: Ambitour fa tappa nella Valdichiana aretina

Un tour per conoscere le bellezze della Valdichiana Aretina dedicato agli amministratori locali sotto l’egida di Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Anni Toscana. È questa l’iniziativa che si svolgerà mercoledì 14 settembre con partenza dal castello del Calcione, conclusione a Cortona e una serie di tappe intermedie nei luoghi d’arte dell’Ambito Turistico della Valdichiana Aretina.

«Poesia di terra, storia, arte e gusto» è il titolo di questo tour che comprende esperienze enogastronomiche e il coinvolgimento delle guide turistiche di Omnia Tourist Service. La presentazione dell’itinerario sarà a cura di Francesco Attesti, assessore al Turismo e alla Cultura di Cortona, comune capofila dell’Ambito; Roberta Casini, sindaca di Lucignano; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Simone Gheri, Direttore di Anci Toscana; Michele Angiolini, delegato alle politiche per il turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano. Presente anche la Dmc «Valdichiana Experience»

La partenza è in bus dal Castello del Calcione alle 10,30 con tappa successiva a Lucignano e visita al Museo Civico dove è custodito l’«Albero d’oro». Terminata la visita, sarà il turno di Castiglion Fiorentino con una passeggiata in centro fino al Cassero ed un pranzo, mentre la conclusione prevista per le 16,30 sarà a Cortona con visita guidata al Maec. Al termine della visita al Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona la delegazione rientrerà al castello del Calcione per una riunione conclusiva.