Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano per l’alta velocità in Valdichiana

I tre comuni sono d’accordo sulla realizzazione di uno studio progettuale per verificare la possibilità di una nuova infrastruttura da far sorgere nella tratta alta velocità che attraversa il territorio locale

Un meeting per definire la fattibilità di una stazione ferroviaria alta velocità in Valdichiana. La proposta arriva dai comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano. I tre municipi sono d’accordo sulla realizzazione di uno studio progettuale per verificare la possibilità di una nuova infrastruttura da far sorgere nella tratta alta velocità che attraversa il territorio locale.

I sindaci si fanno promotori di un incontro che sarà organizzato a metà del prossimo mese a Cortona, a cui invitare i municipi della Valdichiana aretina e quello di Arezzo, ma anche del senese e dell’area del Trasimeno, oltre che la Regione Toscana, la Regione Umbria, come le rappresentanze delle categorie produttive, Confindustria Toscana Sud, Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura, Cia e le forze sindacali.

I Comuni sono certi che per il progetto di una stazione alta velocità, la Valdichiana aretina possa essere una scelta vincente per il fatto di attrarre un ampio bacino di utenza. L’opzione di una nuova stazione potrebbe beneficiare dei finanziamenti del Pnrr e potrebbe avere ricadute importanti per l’economia locale, oltre che incardinare stabilmente questo territorio nella grande infrastruttura alta velocità italiana.