Cortona: contributo di 60mila euro della Regione Toscana per i lavori al canile

La Regione Toscana ha erogato un contributo di 60mila euro per i lavori al canile intercomunale di Ossaia. Il finanziamento riguarda i lavori completati lo scorso inverno e giunge dopo la richiesta effettuata dal Comune di Cortona nell’estate del 2020. Quello cortonese è stato l’unico canile finanziato a livello regionale, l’importo ottenuto copre la metà dei costi sostenuti dai cinque comuni. Le opere realizzate hanno rinnovato la parte più vecchia del canile.

Grazie ad un investimento di 120 mila euro, lo scorso inverno, sono stati effettuati lavori di adeguamento degli impianti alle strutture, acquistati nuovi box per i cani e installate nuove recinzioni. Questo intervento è stato sostenuto dai cinque comuni della Valdichiana Aretina, oltre a Cortona, anche Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano e Marciano.

Attualmente sono invece in corso altri lavori che riguardano un progetto territorialmente ancora più ampio. Secondo le intese infatti, il canile intercomunale di Ossaia sarà il rifugio a servizio anche dei dei dieci comuni della Valdichiana senese. I lavori si concluderanno entro la fine di quest’anno e consistono nella realizzazione di una nuova area, in adiacenza a quella già esistente con nuovi box e spazio aperto per l’attività all’aperto degli animali.

«Continuano le opere per il benessere animale – dichiara il sindaco Luciano Meoni – diamo una ulteriore risposta alle necessità territorio, ricordiamo che abbiamo costruito una nuova rete fra i comuni che riguarda anche i territori della Valdichiana senese. L’obiettivo è quello di migliorare sempre e di offrire risposte tempestive, un plauso a tutti quanti e soprattutto all’ufficio tecnico e all’ufficio ambiente per aver intercettato queste risorse per il benessere e la cura dei nostri amici a quattro zampe».