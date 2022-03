Cortona, è tutto pronto per «Chianina & Syrah, il festival del buon vivere»

Cinquanta cantine, 3 mila calici, 20 sommelier, 20 ristoranti e 11 chef stellati: con questi numeri torna Chianina & Syrah. L’appuntamento dedicato al buon vivere e alla cultura enologica e gastronomica è in programma da venerdì 11 a domenica 13 marzo a Cortona. Con il contributo dell’Amministrazione comunale e il supporto di Cortona Sviluppo, Terretrusche e Consorzio Vini Doc Cortona organizzano la tre giorni di incontri, dibattiti e degustazioni dedicata alle due eccellenze: la Syrah e la Chianina.

Il programma è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione www.chianinaesyrah.com dove spiccano alcuni nomi di rilevanza internazionale come Dario Cecchini e Fabrizio Nonis insieme ai rappresentanti della Nazionale dei macellai, da segnalare anche Bruno Gambacorta, a cui andrà il premio «Buon vivere».

«È un piacere tornare ad ospitare questa manifestazione – dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l’assessore alle Attività produttive Paolo Rossi – è un segnale di ripartenza per tutta la nostra economia. Chianina & Syrah è il primo evento di richiamo del 2022 a cui seguirà un intenso programma di appuntamenti che mirano al rilancio del nostro territorio, facciamo i nostri complimenti agli organizzatori e diamo il benvenuto a tutti gli ospiti che animeranno gli incontri e che visiteranno le varie sessioni».

«E’ un programma che spazia in tutti i campi, le aspettative sono altissime, le richieste sono davvero numerose e ci aspettiamo tanta gente – dichiara Vittorio Camorri di Terretrusche – si va dal simposio internazionale, alle anteprime che per Cortona sono una novità. Per questo territorio si tratta di una vetrina di promozione, grazie agli ospiti ai giornalisti e agli addetti ai lavori del settore. Sento vicina questa Amministrazione, tutti crediamo in questo progetto che sta crescendo».

«Noi dobbiamo diventare il laboratorio internazionale per la promozione di questo vitigno – dichiara Stefano Amerighi, presidente del Consorzio Vini Doc Cortona – abbiamo coinvolto università, produttori da tutta Europa e già il fatto che vengano in tanti a Cortona, è il significato che stiamo diventando qualcosa di importante, è il segno che stiamo lavorando bene per la crescita del nostro territorio e delle sue eccellenze».

Venerdì alle 10,30 al Centro Convegni Sant’Agostino si apre il simposio internazionale con il professor Attilio Scienza su storia e caratteristiche della Syrah, a seguire Thomas Baerenzung sul «rotundone», l’aroma chiave del celebre vino e poi la parola ad esperti come Silvia Carlin, Annita Toffanin, Federico Staderini e Paolo Michaut. Nel pomeriggio a Palazzo Ferretti si tiene la presentazione in anteprima delle syrah di Cortona, d’Italia e del Rodano.

Sabato 12 marzo il fulcro è palazzo Ferretti, in via Nazionale, dove si terrà la mostra-degustazione «Il vino Syrah, la razza Chianina, il buon vivere». Nel corso della giornata si terranno «cooking show» dedicati alla Chianina con Sergio Mei, masterclass con Gianni Fabrizio, curatore guida Vini d’Italia del Gambero Rosso con un «Viaggio in Rodano». Alle 16 la presentazione del libro: Cacio, Pepe e Kombucha di e con Gabriele Bianchi, miglior professionista di sala under 30 d’Italia 2019, intervistato da Marco Gemelli de Il Forchettiere.

A seguire «Le stagioni della Ciccia: tutti i segreti della frollatura», sarà Aldo Fiordelli, giornalista e critico enogastronomico dell’Espresso e del Corriere della Sera ad intervistare il macellaio Simone Fracassi e lo chef Cristiano Tomei. Altra masterclass alle 18 con Ernesto Gentili, giornalista, già curatore della guida dell’Espresso e membro del Gran Jury Européen su «Gli anni ’90 e le grandi Syrah attraverso 5 vini + un intruso che hanno fatto la storia di questa varietà in Toscana».

Anche nella giornata conclusiva il baricentro di Chianina & Syrah sarà palazzo Ferretti con la mostra-degustazione aperta fino alle 18,30. Nel programma la dimostrazione di cucina della chef Tina Marcelli, Chef Novità dell’Anno Cook Award 2021, Andrea Berti delle Coltellerie Berti di Scarperia, la degustazione di Gin e Chianina, il pranzo Chianina & Syrah Experience con “Il Quinto Quarto di Chianina” con i grandi macellai della Valdichiana, abbinati vini Syrah del territorio di Cortona. Nel pomeriggio le masterclass condotte da Leonardo Romanelli, gastronomo, sommelier, giornalista e divulgatore e da Federico Bellanca, giornalista settore beverage. Si prosegue con Gelato & Syrah, le tendenze dei gusti per la stagione 2022 con Luca Managlia, giornalista di Gola Gioconda, intervista i gelatieri Stefano Cecconi e Vetullio Bondi. In conclusione la masterclass di Saverio Russo, wine blogger, comunicatore del vino multimediale «Cortona in Rosa, degustazione di vini rosati da uve Syrah».

Sabato e domenica al Teatro Signorelli si terrà la degustazione «Syrah & Cigar», mentre entrambe le cene di gala stellate con 25 grandi chef protagonisti sono già andate esaurite.