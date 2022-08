Cortona, Fanfara dei Carabinieri: Scuola Marescialli Firenze

Lunedì 29 agosto ore 21.00 Cortona, Piazza Signorelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti

Arriva a Cortona la Fanfara dei Carabinieri – Scuola Marescialli di Firenze. Musica per le orecchie e magnificenza per gli occhi nella presenza scenica caratterizzata dalle uniformi sgargianti vestite dai carabinieri musicisti.

Appuntamento lunedì 29 agosto alle 21 con la Fanfara dei Carabinieri. Il concerto si terrà in piazza Signorelli, nell’ambito delle iniziative di Cortonantiquaria con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La Fanfara dei Carabinieri nasce a Firenze nel 1920 in seno alla Scuola Sottufficiali. I musicisti erano tutti allievi sottufficiali frequentatori dei corsi formativi, oggi invece sono carabinieri-musicisti in servizio permanente nella Fanfara che svolgono anche il normale servizio istituzionale. Indossano l’Uniforme storica dell’Arma,

conosciuta come “Grande Uniforme Speciale”, con il tipico cappellone chiamato “Lucerna”, per la caratteristica forma che richiama alle antiche lampade. Il piumaggio bianco rosso posto sulla lucerna, contraddistingue i carabinieri musicisti da tutti gli altri carabinieri che lo hanno di colore rosso blu. E’ una caratteristica ereditata dai trombettieri a cavallo, i quali lo calzavano per essere facilmente individuabile dai comandanti che impartivano gli ordini attraverso gli squilli di tromba.