Cortona, Meoni a Letta: su Sassoli strumentalizzazione politica del Pd

«Non è possibile dedicare a qualcuno un polo scolastico già intitolato». Così il sindaco Luciano Meoni replica al segretario del Pd Enrico Letta a proposito della mancata intitolazione della nuova scuola di Cortona. L’accoglimento della mozione della minoranza avrebbe comportato la cancellazione della intitolazione della scuola «Umberto Morra» in via di dismissione. Morra è stato scrittore e giornalista, amico di Piero Gobetti, già cittadino onorario di Cortona, dove è morto nel 1981. La nuova scuola porterà comunque il suo nome.

«E’ curioso che Enrico Letta sia finito in questa polemica sterile, si vede che non conosce bene il territorio cortonese che sarebbe peraltro il suo collegio di elezione. Il segretario nazionale Pd è stato mal consigliato dagli esponenti locali del suo partito. Se infatti avessero presentato una mozione non mirata all’intitolazione di questo nuovo edificio, ma orientata a ricordare David Sassoli con un toponimo o con la dedica ad un nuovo monumento, l’esito sarebbe stato diverso. Purtroppo qui ci si è messa l’ottusità politica, l’incompetenza o la malafede. I consiglieri comunali conoscono le procedure e se avessero voluto tutelare l’immagine e il nome di questo illustre personaggio, avrebbero optato per un iter condiviso, invece hanno chiesto l’intitolazione di un nuovo edificio che prenderà necessariamente il nome di quello che andremo a dismettere».

La nuova scuola di via di Murata a Camucia sarà inaugurata nelle prossime settimane e manterrà il nome del plesso di via Zampagni, intitolato per l’appunto a Umberto Morra. Nessun altro edificio scolastico verrà chiuso: «Sappiamo che il Pd aveva in mente di dismettere più sedi scolastiche – dichiara il sindaco – ma noi la pensiamo diversamente, se ne facciano una ragione. Il Comune di Cortona recentemente ha intitolato luoghi pubblici a Spartaco Lucarini e a Emanuele Petri, spiace che il Pd abbia voluto usare strumentalmente il nome del compianto ex presidente del Parlamento Europeo».