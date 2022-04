Cortona, presentato il portale per la promozione turistica di Ambito: Visit Valdichiana sbarca alla Bit di Milano

Ecco la nuova vetrina dell’Ambito turistico della Valdichiana Aretina: i sette Comuni adesso possono contare su un sito web per la promozione e la vendita di esperienze per i viaggiatori, inoltre si apprestano a presentare la piattaforma alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo.

Il sito internet è consultabile all’indirizzo www.visitvaldichiana.it e racchiude l’offerta turistica dell’Ambito della Valdichiana Aretina (l’organismo di cui è capofila Cortona, di cui fanno parte i Comuni di Castiglion Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino).

«Questo nuovo portale – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Cortona, capofila di Ambito, Francesco Attesti – è un’opportunità ulteriore per promuovere il territorio della Valdichiana aretina. Fra le varie novità del sito web c’è quella della prenotazione diretta di tour e di esperienze turistiche, il tutto in una veste nuova e accattivante. Siamo pronti ad esprimere tutte le nostre potenzialità nei tre giorni della Borsa internazionale del Turismo di Milano che si terrà dal 10 al 12 aprile».

Il lavoro è frutto di un’analisi dei valori identitari del territorio e del profilo dei turisti che scelgono ogni anno di soggiornare in Valdichiana Aretina. Il portale fa leva sul desiderio e la necessità di reperire informazioni da parte del viaggiatore, dando diversi percorsi di accesso alle informazioni a tipologie diverse di viaggiatore, sia coloro che conoscono il territorio e hanno già una motivazione per organizzare un soggiorno, sia coloro che non hanno familiarità con la destinazione e cercano ispirazione ed informazioni per approfondirne la conoscenza.

La struttura della homepage risponde a questa esigenza. Il carosello mette in evidenza i punti di forza dell’offerta della destinazione, così come la mappa interattiva che, cliccando su un comune piuttosto che un altro, è possibile ottenere le informazioni sui punti di forza dell’offerta locale. Da qui l’utente può navigare, trovare informazioni sul territorio, i comuni, la cultura, gli eventi e, infine, organizzare il proprio soggiorno con tanto di esperienze turistiche prenotabili direttamente online e pacchetti acquistabili su richiesta.

Il punto di forza del portale sono i contenuti, completi nelle informazioni e negli strumenti: le schede presentano una parte testuale, video e gallery fotografiche. La commercializzazione è garantita dalla copertura tecnica di Valdichiana Experience srl, Dmc dell’ambito turistico che si è occupata della costruzione delle offerte commerciali, dei pacchetti vacanza e delle esperienze.

Il portale di destinazione Visit Valdichiana sarà presentato domenica 10 aprile in occasione della BIT a Milano nello stand di Toscana Promozione Turistica, uno dei principali appuntamenti fieristici a livello internazionale. Nell’occasione verrà proiettato il trailer del progetto video «In Valdichiana» prodotto e finanziato da Valdichiana Village: un racconto puntate dei sette comuni della Valdichiana.

Già programmata la serie di incontri nel territorio con le strutture ricettive e gli operatori del turismo locale: