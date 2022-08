Cortonantiquaria, si rinnova la sinergia con la ristorazione di Cortona

Dal 20 agosto al 4 settembre, in occasione della 60ª edizione di Cortonantiquaria, in 40 ristoranti del Comune di Cortona aderenti all’iniziativa promossa da Confesercenti e Confcommercio con Camera di Commercio, sarà attiva l’ormai tradizionale campagna promozionale «Vetrina Toscana»: in ogni ristorante il cliente per ogni consumazione pari o superiore a 25 euro, riceverà un coupon che consentirà di recarsi alla biglietteria della mostra e ottenere un biglietto di ingresso ridotto.

«Vetrina Toscana – sottolineano Lucio Gori per Confesercenti e Carlo Umberto Salvicchi per Confcommercio – è un progetto sul turismo enogastronomico su cui la Regione Toscana punta per promuovere il comparto agroalimentare e al contempo quello turistico, in una doppia valenza imprescindibile per il turista moderno, che ama sempre di più conoscere e degustare prodotti del territorio e le tradizioni culturali».

I clienti avranno la possibilità di gustare alcune delle più note ricette della gastronomia toscana visitando poi successivamente a costo ridotto la mostra Cortonantiquaria che rappresenta a livello nazionale una delle manifestazioni più importanti del settore.

«E’ un modo virtuoso per coltivare il rapporto fra le piccole imprese del commercio e della ristorazione e l’offerta culturale e artistica del territorio – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Arezzo Siena, Massimo Guasconi – abbiamo sostenuto, fin dalla sua creazione, il progetto Vetrina Toscana che è nato proprio con questo obiettivo. Si tratta di un progetto che trova una perfetta sintonia con Cortonantiquaria e che vede, grazie all’impegno di Confcommercio e Confesercenti e della stessa Amministrazione comunale di Cortona, un’importante sinergia fra questo importante evento e la tradizione e la qualità della ristorazione cortonese.

La Camera di Commercio, sin dalla prima edizione di Cortonantiquaria, allora Mostra mercato nazionale dell’antiquariato, ha sostenuto questa manifestazione ed assieme agli altri Enti organizzatori, ha contribuito a farne uno degli appuntamenti più importanti dell’antiquariato italiano ed europeo».

«Cortona offre una manifestazione di grande rilievo, quest’anno arricchita da un programma di eventi collaterali ancora più ricco. I visitatori avranno la possibilità di apprezzare l’evento Cortonantiquaria e di gustare la buona cucina dei ristoratori che hanno aderito – sottolinea Luciano Meoni, sindaco del Comune di Cortona – crediamo in questa sinergia, che riteniamo costituisca un’opportunità di concreta e reciproca promozione dei ristoranti locali e della mostra».

L’iniziativa gastronomica è inserita nell’ambito del progetto della Regione Toscana di promozione della rete territoriale dei ristoranti aderenti a «Vetrina Toscana», coordinato da Toscana Promozione, predisposto a livello provinciale da Confesercenti e Confcommercio con il contributo di Unioncamere Toscana e Camera di commercio di Arezzo e Siena.

«Vetrina Toscana» è un progetto che si pone l’obiettivo di promuovere la cultura della qualità e della tradizione nella ristorazione; è una rete aperta ai ristoratori toscani che, accettando un disciplinare attento al cliente, offre una scelta di prodotti tipici del territorio elaborati attraverso le ricette toscane.