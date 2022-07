Cosimo Pelucchini approda all’Amen Scuola Basket Arezzo

L’Amen Scuola Basket Arezzo ha il piacere di comunicare l’arrivo in maglia amaranto di Cosimo Pelucchini proveniente dal Valdisieve Basket.

Nato nel 2000, ha iniziato a giocare a basket nelle giovanili della Synergy Valdarno, trasferendosi poi alla Sancat Firenze e finendo il percorso di settore giovanile con l’USE Empoli dove ha prima esordito in C Silver e poi in Serie B. Un anno in C Gold alla Synergy nel campionato 2019/2020 dove tra l’altro ha segnato il suo massimo stagionale di 20 punti realizzati proprio contro l’Amen, poi il passaggio a Valdisieve dove ha disputato due campionati da protagonista. Nella stagione appena conclusa ha messo a referto più di 11 punti a partita con le migliori prestazioni contro Synergy e Virtus Siena chiuse con 23 punti all’attivo.

Pelucchini occuperà il ruolo di ala mettendo a disposizione gioventù e tecnica al servizio della squadra di coach Evangelisti.

A Cosimo un caloroso benvenuto nell’Amen Scuola Basket Arezzo con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni.

Carriera

2021/2022 Serie C Gold – Valdisieve Basket

2020/2021 Serie C Gold – Valdisieve Basket

2019/2020 Serie C Gold – Synergy Valdarno

2018/2019 Serie B – USE Empoli e C Silver Biancorosso Empoli

2017/2018 Serie B – USE Empoli e C Silver Biancorosso Empoli

2016/2017 Giovanili – USE Empoli

2015/2016 Giovanili – Sancat Firenze