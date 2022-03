Crisi IVV: la Presidente Silvia Chiassai Martini scrive alla regione Toscana per Salvaguadare il settore del vetro artistico

La Presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini scrive al Presidente della Regione Toscana Giani per la difficile situazione dell’azienda IVV costretta ad interrompere la produzione per gli alti costi legati all’aumento senza precedenti del prezzo dell’energia elettrica:

“Sono vicina a tutti i lavoratori e alle loro famiglie dipendenti dell’ IVV, un’azienda che ha fatto la storia nel nostro territorio, rappresentando un’eccellenza nella produzione del vetro artistico. In seguito alla mozione passata all’unanimità durante l’ultimo consiglio provinciale, ho scritto al Presidente della Regione, per richiedere un intervento urgente a sostegno di questo comparto, composto da molte aziende d’eccellenza presenti nella nostra Regione.

L’IVV da settimane ha dovuto interrompere temporaneamente la produzione a causa dei costi energetici, diventati ormai insostenibili, mettendo decine di dipendenti in cassa integrazione. E’ necessario per questo che la Regione Toscana intervenga da subito, così come ha fatto anche la Regione Veneto, con misure straordinarie a sostegno del settore del vetro, affinché aziende come l’IVV possano riprendere la produzione, salvaguardando tutti gli attuali livelli occupazionali.

Sono consapevole che in questo particolare momento storico tutti i settori energivori toscani stanno chiedendo la medesima cosa – cartiere, acciaio, fonderie, etc- ma auspico che Regione Toscana, che da sempre ha dimostrato collaborazione e disponibilità, possa attivarsi per trovare almeno una parte delle risorse economiche necessarie per salvaguardare un comparto di vitale importanza del nostro territorio, in attesa di un aiuto governativo.”