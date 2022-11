De’ Magi conquista il World Cheese Awards 2022

4434 formaggi suddivisi in 53 categorie prodotti da 900 imprenditori provenienti da 42 paesi. Sono questi alcuni numeri del World Cheese Awards che ha visto un eccellente riconoscimento al gorgonzola dolce dop Castiglionese di Alchimia- De’ Magi, di Andrea Magi.

Questa edizione svoltasi nel Galles a Newport, sono giunti 265 giudici da 38 Paesi, ciascuno dei quali ha assaggiato, annusato e classificato circa 50 formaggi. Gli oltre 4 mila formaggi sono stati classificati nelle quattro categorie Bronzo, Argento, Oro e Super Oro, nelle quali l’Italia ha avuto un totale di 290 prodotti vincitori, di cui 14 Super Oro, 52 Oro, 98 Argento e 126 Bronzo. Fra i 98 formaggi Super Oro, la giuria qualificata di esperti ne ha selezionati 16 per la finalissima.

Vincitrice dei World Cheese Awards 2022 è stata la groviera svizzera dell’azienda Vorderfultigen affinata da Gourmino con 103 punti, ed ha battuto di poco “il nostro Gorgonzola Dolce DOP, piazzatosi secondo al mondo con 98 punti” – spiega Andrea Magi – “L’emozione è forte perché sapere che uno dei nostri formaggi, selezionato a lungo ha ottenuto un piazzamento ed un riconoscimento così importante, ci riempie di orgoglio, soprattutto per le nostre scelte dei bravi casari e produttori dei quali ci avvaliamo per proporre alla nostra clientela solo il meglio!” Oltre al super oro con il Gorgonzola dolce DOP l’Alchimia – De magi ha ottenuto anche una medaglia d’oro con un erborinato di nuovissima creazione dal nome curioso il “COCCO LA MELA”, affinato con liquore di mela verde, chicchi di melagrana, glassato al cioccolato e granella di cocco.

Per coronare il tutto anche una splendida medaglia di bronzo su un altro Gorgonzola Piccante DOP, che “conferma nuovamente la capacità non solo di praticare il giusto affinamento e raggiungere la corretta maturazione dei formaggi, ma alla base di tutto c’è il saper scegliere il giusto partner che sa produrre negli standard elevati, così come gli viene richiesto dalla nostra Azienda.

Desideriamo condividere questa gioia, con tutto lo staff che compone l’azienda De’ Magi e che ogni giorno cerca di mantenere la massima attenzione ed impegno, per adempiere alle rispettive mansioni” conclude Andrea Magi. Dopo un 2018 con la conquista dell’Italian Cheese Awards con Antani, il palmares di questo giovane imprenditore castiglionese con la passione dei formaggi ed in particolare per il gorgonzola si arricchisce di un ulteriore premio.

“Oramai non si contano più i riconoscimenti di Andrea Magi che con la sua azienda De’ Magi sta collezionando soddisfazioni in Italia e all’estero come è avvenuto anche nel corso dell’ultima edizione della World Cheese Awards. Congratulazioni ad Andrea e al suo staff che fa brillare il nome di Castiglion Fiorentino in tutto il mondo con la sua azienda Dé Magi grazie ai suoi prelibati formaggi” dichiara il sindaco Mario Agnelli.