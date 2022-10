De Robertis, chiusura sportelli bancari in Casentino: “La Regione interviene su ABI”

“Del problema dell’assenza di sportelli bancari nei comuni del Casentino, ma anche a Badia Tedalda, ho investito già martedì scoro l’Assessore Marras perché affronti la questione al primo incontro utile con l’Associazione Bancaria Italiana”.

Lucia De Robertis, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della commissione che a Palazzo del Pegaso si occupa di territorio, interviene sul problema segnalato negli ultimi giorni da diversi sindaci dei comuni colpiti dalla chiusura degli ultimi sportelli bancari che avevano presenti nei loro territori. Un problema che, oltre a Badia Tedalda, ha colpito Capolona, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla.

“Sono consapevole – spiega De Robertis – che tutto si sta smaterializzando, che anche il sistema del credito sta virando verso i servizi in rete. Ma per territori spesso vissuti da persone anziane e dove i servizi internet sono ancora carenti, l’assenza di uffici bancari è un impoverimento reale dei servizi per la popolazione. E per le imprese che in quei territori vogliono operare”.

“Ho chiesto – aggiunge la consigliera PD – all’Assessore Marras, che si occupa anche di credito, con una lettera subito trasmessa ai sindaci interessati, di portare la questione, che necessita di una risposta urgente, all’attenzione dell’Associazione Bancaria Italiana. Marras ha preso immediatamente l’impegno a discuterne già nei prossimi giorni”.

“Anche perché se è vero che le banche sono imprese che operano sul mercato – conclude De Robertis – è altrettanto vero che la nostra Costituzione impone alla Repubblica Italiana di disciplinare, coordinare e controllare il credito, per incoraggiare e tutelare il risparmio. Ed è dunque compito delle istituzioni pubbliche intervenire.”