AREZZO – Debora Testi è stata nominata vicepresidente della Aret-Asp, l’Associazione Regionale Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Presidente della Casa di Riposo “Fossombroni” dal gennaio del 2021, l’aretina è stata apprezzata per la gestione dell’istituto cittadino nel delicato periodo dell’emergenza sanitaria, per la successiva fase di ripartenza e per l’impegno orientato alla tutela dei diritti e del benessere degli ospiti, con un’esperienza che verrà ora condivisa anche a livello regionale.

La Aret-Asp, presieduta da Sirio Bussolotti e con un direttivo composto da presidenti e direttori di varie Asp, associa tutte le aziende pubbliche di servizi alla persona sul territorio toscano, configurandosi come un interlocutore privilegiato per la Regione, per le Asl e per i Comuni. Le problematiche e le opportunità relative alla gestione di un ente pubblico quale la Casa di Riposo “Fossombroni” che, al momento, ospita ottanta residenti, diventeranno dunque uno stimolo per una riflessione e per un confronto volto a perseguire un innalzamento complessivo della qualità dei servizi in Toscana. «Sono onorata di essere stata nominata vicepresidente della Aret-Asp Toscana – commenta Testi. – Il mio obiettivo sarà di continuare a portare le problematiche delle Asp della regione all’attenzione delle istituzioni, garantendo entusiasmo e impegno per contribuire in modo costruttivo alle importanti azioni che questa associazione porta avanti già da tempo».