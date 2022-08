Il Comune di Arezzo ricorda che a partire dalle 23 di oggi, venerdì 12 agosto, alle ore 7 di domani, sabato 13 agosto, si procederà alla disinfestazione nell’area dell’ospedale San Donato a seguito del caso rilevato di virus Dengue.

Queste le precauzioni da adottare durante il trattamento: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica; considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si suggerisce, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

A seguito della disinfestazione si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso; procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Queste le strade interessate dall’intervento: Via Giuseppe Laschi, Via Pietro Nenni, Via Uguccione della Faggiola, Via Giovanni Acuto, Via Bettino Craxi, Via Giuseppe di Vittorio, Via Giovanni XXIII, Via Alcide de’ Gasperi, Piazza San Donato, Via Antonio Pigafetta, Via Bartolomeo Diaz, Via Amerigo Vespucci, Via Curtatone, Via Paolo Toscanelli, Via Alessandro dal Borro, Via Cesare Battisti e Via Luigi Cittadini.