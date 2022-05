Domani al via il XXII Trofeo Menci

Alessio Acco, Matteo Zurlo della “Zalf Euromobil Desiree Fior” e Filippo Magli della “Mastromarco Sensi FC Nibali, sono questi alcuni nomi dei 175 ciclisti che domani si presenteranno alla partenza del XXII Trofeo Menci, XXII Coppa A.C. Castiglionese XIX Coppa Comune di Castiglion Fiorentino, Elite e Under 23 classe 1.12 Memorial Celso Lauri, Zelindo cappioli – Romano Marchesini.

All’indomani dell’’edizione 2022 del “Gran Galà dello sport Città di Castiglion Fiorentino” ancora un fine settimana contrassegnato dallo sport. L’appuntamento è per domani dalle ore 12.50 sarà di scena, quindi, la 22esima edizione del Trofeo Menci, gara ciclistica dilettanti Elite-Under 23.

“Ringrazio tutte le persone che a vario titolo hanno contributo alla realizzazione dell’evento, un particolare ringraziamento alle forze dell’ordine per la loro disponibilità” afferma Enzo Amantini, Direttore di Corsa Internazionale. Presente alla conferenza stampa di questa mattina anche Latifa Benharara, Vice Direttore di corsa, alla sua seconda esperienza professionale che afferma “estremo entusiasmo, passione e amore per questo sport che regala emozioni ai corridori che chiunque partecipi anche come pubblico” .

Questo nuovo appuntamento, organizzato dal Team Fortebraccio, dall’Associazione “Ciclistica Castiglionese”, dai “Ciclisti Castiglionesi” e dal Fans Club “Daniele Bennati”, richiama ogni anno tantissimi sportivi segno che la manifestazione si è ritagliata un posto di tutto rispetto nel panorama delle manifestazioni ciclistiche di livello. Lo sport rappresenta un microcosmo della vita fatto di sacrifici e applicazione nel lavoro. “C’è bisogno d’incentivare questo sport tra i giovani” – dichiara Daniele Bennati – CT della Nazionale di Ciclismo su Strada – presente questa mattina – che ha aggiunto “spero un giorno di vedere un giovane che ha partecipato a queste gare impegnato in competizioni nazionali ed internazionali”. Un ringraziamento particolare arriva da tutte le associazioni per la realizzazione dell’evento che è stato possibile realizzarlo anche grazie il contributo fattivo delle aziende del territorio. Momenti di commozione si sono vissuti quando Romano Marchesini ha ricordato il fratello Romano scomparso alcuni mesi fa. “Mi fa molto piacere ricordare, insieme agli altri, anche il nome di mio fratello. Sarebbe stato contento vedere tanti giovani sfilare per le strade di Castiglion Fiorentino”. “Lo sport è intrecciato a doppio filo con la vita amministrativa castiglionese. Un caloroso ringraziamento agli organizzatori a cui auguro i migliori successi viste anche le evidenti difficoltà che al pari di tante altre Associazioni hanno sopportato in questi ultimi anni di grande difficoltà. Formulo infine a tutti gli atleti partecipanti il più cordiale “in bocca al lupo” per il raggiungimento di quegli obiettivi, per i quali si sono a lungo e duramente allentati” conclude il sindaco Mario Agnelli.

Per permettere il regolare svolgimento della gara ciclistica sono state introdotte temporanee modifiche alla viabilità. Dalle 13.30 alle 18.00 la circolazione veicolare verrà sospesa o interdetta al momento del passaggio della gara ciclistica . Le limitazioni al traffico saranno rese noti da appositi segnali stradali.