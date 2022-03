Domenica a San Giovanni l’Amen impegnata nel derby con la Synergy

Domenica 27 Marzo alle 18 l'Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata sul parquet della Synergy Valdarno per un derby valido per la 12a Giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold

Domenica 27 Marzo alle 18 l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata sul parquet della Synergy Valdarno per un derby valido per la 12a Giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold. Dopo il successo nel turno infrasettimanale contro Lucca, il quintetto di coach Evangelisti si trova ad affrontare una squadra che all’andata giocò un brutto scherzo agli amaranto espugnando con merito il Palasport Estra.

La voglia di rivincita per quella sconfitta dovrà essere una motivazione in più per cercare il colpo esterno, l’Amen dovrà fare affidamento alla sua difesa che sarà chiamata a fare gli straordinari per limitare due cannonieri di primissima fascia come Fornara, oltre 20 punti di media a partita dal suo arrivo in Valdarno, e Cherubini, che viaggia sopra i 18. Oltre al doppia cifra di realizzazione anche Veselinovic e Valle, a dimostrazione delle tante frecce pronte ad essere scoccate dall’arco di coach Caimi.

La partita tra Synergy ed Amen si giocherà al Palazzetto di Via Genova a San Giovanni Valdarno, arbitro dell’incontro saranno Corso di Pisa e Mattiello di Buggiano (PT), che alzeranno la palla a due alle ore 18.

Scendendo di categoria, in Serie D l’Amen posticipa il suo impegno casalingo contro l’Asciano dell’ex coach SBA Massimo Bini a Mercoledi 30 Marzo alle ore 21 al Palasport Estra. In attesa della fase playout gli amaranto cercheranno di provare a cogliere un successo che possa dare morale in vista della imminente post season.

In questo fine settimana turni di riposo per la Tecnoil Under 19 Silver e per l’Under 14 Elite, mentre domenica mattina alle ore 10 la Rosini Impianti Under 15 Eccellenza si giocherà il passaggio del turno a Firenze contro il Pino in un vero e proprio scontro diretto per l’accesso ai PlayOff nell’ultima giornata di campionato. Alle 18 di Domenica trasferta a Sinalunga per la Galv-Ar Under 15 Silver per la terza giornata della seconda fase. Lunedi alle 20.30 super sfida al Palasport Estra dove la Rosini Impianti Under 19 Eccellenza ospita Pistoia Basket con in palio i due punti che possono valere il passaggio alla fase successiva. Martedi alle 18.45 sempre al Palasport Estra prima gara casalinga della seconda fase per la Chimet Under 16 Silver contro Firenze Basketball Academy.

Per il settore Minibasket Nova Verta domenica mattina a Terranuova saranno protagonisti gli Scoiattoli 2013 in una tappa del 3 contro 3 sprint con Terranuova, Virtus Siena, Synergy Valdarno, CMB Valdarno e Sansepolcro.