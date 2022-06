Domenica al Palasport Estra l’All Star Game SBA

Andrà in scena Domenica 12 Giugno una giornata di festa per chiudere la stagione sportiva 2021-2022 della Scuola Basket Arezzo, al Palasport Estra saranno impegnati tutti i ragazzi del settore giovanile e del settore minibasket che si ritroveranno per passare insieme un pomeriggio di gioco e divertimento.

Il Momento clou dell’All Star Game sarà poi la Partita delle Stelle in programma con ingresso gratuito alle ore 21, saranno più di 35 i giocatori che hanno vestito la maglia dell’Amen Scuola Basket Arezzo nelle ultime stagioni.

Ci saranno alcuni protagonisti della scalata dalla Serie D alla C Gold che la società aretina ha effettuato dal 2015, una occasione per tutti gli sportivi per vedere ancora una volta in campo i propri beniamini. Massimo riserbo sui partecipanti e sui coach che guideranno le due squadre, ma i protagonisti faranno sicuramente divertire tutto il pubblico.

Il programma della manifestazione, inserita all’interno del Progetto Nova Verta SBA Summer 2022, prevede fin dal pomeriggio in campo le formazioni del vivaio amaranto. SI comincerà dai Pulcini fino a tutti i gruppi più grandi, molto nutrita anche la presenza delle Candies del Basket Femminile SBA che in questa annata sportiva ha vissuto un vero e proprio boom di iscrizioni.

Tante partita nei campi del Palasport Estra prima di arrivare alla partita finale, l’All Star Game SBA che inizierà alle 21, preceduto da una presentazione all’americana di tutti i partecipanti. Un premio speciale verrà consegnato a Matteo Cutini, giocatore che ha fatto la storia della Scuola Basket Arezzo che ha deciso di chiudere con l’attività agonistica.

L’Appuntamento per tutti gli sportivi è di quelli da circoletto rosso, una occasione per festeggiare l’ottima stagione dell’Amen Scuola Basket Arezzo e per vedere in campo ed in panchina tanti personaggi che hanno lasciato il segno nella pallacanestro della nostra città che potranno essere applauditi dalle tribune del Palasport Estra Domenica sera.