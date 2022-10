Domenica al Palasport Estra torna la sfida con il Costone Siena

Domenica 16 Ottobre alle ore 18.30 terza giornata del campionato di Serie C Gold al Palasport Estra con l’Amen Scuola Basket Arezzo che sfiderà la Vismederi Costone Siena in una riedizione della Finale PlayOff del Campionato 2018/2019 che premiò il quintetto amaranto con la Promozione.

Oggi le due squadre sono appaiate a quota 2 punti in classifica ed entrambe hanno dovuto fare i conti con infortuni di pedine importanti in questa prima parte di stagione. Il roster a disposizione di coach Fattorini può contare sulla bandiera costoniana Luigi Bruttini, giocatore completo capace di grossi bottini realizzativi, a rinforzare la squadra sono poi arrivati Banchi, Pisoni e l’ex Castelfiorentino Terrosi che hanno impreziosito l’intelaiatura già presente nello scorso campionato di C Silver.

In casa Amen coach Evangelisti sta lavorando sugli aspetti negativi della gara di Quarrata, con un atteggiamento difensivo decisamente da rivedere per quella che la scorsa stagione è stata un’arma vincente del quintetto amaranto.

La partita vedrà poi una novità con la presentazione di tutto il Settore Femminile della SBA durante l’intervallo che faranno da apripista a tutte le altre squadre del vivaio amaranto che sfileranno nelle prossime partite casalinghe dell’Amen. Un motivo in più per non mancare all’appuntamento di domenica con la palla a due che sarà alzata alle ore 18.30 dagli arbitri Russo e Vagniluca di Firenze.