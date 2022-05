Domenica torna “Bimbimbici”: 10 km di pedalata per bambini fino a 11 anni

L’assessore Federico Scapecchi: “oltre all’aspetto sportivo, in questo caso rileva la delega sulle politiche giovanili: sensibilizzare le nuove generazioni, fin dal periodo scolare, a favore degli spostamenti sostenibili e dell’uso della bicicletta, coinvolgendo adulti e famiglie, significa fare un ottimo servizio per una città più sicura, uno stile di vita più salutare, un ambiente più protetto. Sulla mobilità siamo ripartiti a 360 gradi – ha proseguito l’assessore Alessandro Casi – sia sul versante delle infrastrutture sia su quello della promozione. Le scuole sono lo snodo di questa politica e a tale proposito ricordo ‘Annibale il serpente sostenibile’ che ha dato ottimi risultati e altri progetti che incentivano le buone pratiche delle piste ciclabili e dei percorsi casa-scuola senza ricorrere all’auto”.

Il presidente della Fiab Enrico Valentini ha ricordate le iniziative collaterali: “al rientro al parco Ducci, grazie alla collaborazione con la Confederazione italiana agricoltori, ci saranno le mele del territorio per un sano ristoro, è disponibile la fontanella di acqua fornita da Nuove Acque, lungo il percorso ci saranno eco-stazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti nell’ambito del progetto Ceaa Bimbimbici per l’ambiente. Una giornata, dunque, non solo piacevole, ma con tanti messaggi positivi”.

Dalle 10 alle 13 per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti, il transito verrà interrotto in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, via Monte Cervino, via Bernardo Rossellino, via Petrarca, piazza Guido Monaco, via Roma, via Crispi, viale Signorelli, via Sansovino, via Mino da Poppi, via Trento e Trieste, via Anconetana, via Bruno Bucciarelli Ducci, via Cagli, via Raffaello Sanzio, via Benedettoda Maiano, via Leonardo da Vinci, via Arno, via Vittorio Veneto, via Tolomeo, via Colombo, via Curtatone, via Alcide de Gasperi, via Pietro Nenni, via Uguccione della Faggiuola, via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce, via Vico, via fratelli Lebole, via Fiorentina, via Marco Perennio e ancora via Monte Cervino e via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa fino al rientro al parco Ducci.