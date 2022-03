Donati e Sileno: “La stazione sull’alta velocità non diventi il pretesto per un regolamento di conti tra le istituzioni locali”

Dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo)

“Purtroppo le nostre preoccupazioni sul tema della stazione sull’alta velocità si sono materializzate. Più volte, nei giorni scorsi, abbiamo promosso appelli all’unità per dare forza alle richieste provenienti dal territorio aretino nei tavoli regionali e nazionali. Abbiamo proposto un emendamento in Consiglio Comunale per impegnare la Giunta a promuovere un’assemblea nella quale invitare tutte le figure istituzionali, le associazioni di categoria e il governo della regione.

L’emendamento è stato bocciato dalle forze di maggioranza e oggi capiamo il perché: non c’è la reale volontà di compattare l’ambito locale nella ricerca di una voce comune che dia forza alle legittime rivendicazioni aretine. Registriamo invece solo una prova di forza tra amministrazioni e istituzioni per un regolamento di conti in chiave puramente politica.

L’obiettivo, a nostro parere, dovrebbe essere l’impegno della regione, del ministero e di Trenitalia a realizzare questa infrastruttura e solo successivamente deciderne il luogo. Se invece l’ubicazione diventa il pretesto per dividere le istituzioni locali in due fronti contrapposti e in uno sterile dibattito su 20 chilometri più avanti o più indietro, siamo davanti all’ennesima prova di immaturità.

Francamente non riusciamo a comprendere l’utilità di compattare una parte dei sindaci di questa provincia su una soluzione, quando invece basterebbe l’interlocuzione tra il sindaco del Comune capoluogo con il presidente della regione, il governo, i deputati eletti ad Arezzo e il sottosegretario Nisini”.