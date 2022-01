Donati e Sileno: “Soddisfazione per l’approvazione della nostra proposta sull’apertura di una dispensa solidale alimentare e farmaceutica”

Dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo)

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione del Consiglio Comunale all’unanimità del nostro atto d’indirizzo che impegna la giunta a promuovere l’apertura di una dispensa solidale che recuperi alimenti, farmaci e altri materiali per favorirne la redistribuzione ai cittadini che ne hanno più bisogno. Esistono già in altri Comuni esempi virtuosi che consentono, attraverso la regia delle amministrazioni locali, di mettere assieme associazioni di volontariato, piccola-grande-media distribuzione, aziende pubbliche e di recuperare cibo, farmaci e vestiario per coloro che sono più in difficoltà. Il nostro augurio, ora, è che la Giunta Ghinelli si faccia interprete di questo indirizzo così da dare risposte concrete a molti concittadini, evitare lo spreco di cibo e di farmaci, ridurre la produzione di rifiuti”.