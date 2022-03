Donazione sangue: il Sindaco di Subbiano scrive ai giovani

“Invitare i giovani ad aiutare gli altri credo sia un nostro compito da adulti, ma anche un compito delle istituzioni. Come donatrice Fratres, ho pensato fosse importante portare il mio contributo”.

Con queste parole il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini commenta l’iniziativa di scrivere ai ragazzi e alle ragazze che hanno raggiunto i diciotto anni di età, una lettera nella quale lei stessa, insieme al presidente dell’associazione FRATRES di Subbiano e Capolona, Roberto Santini, invita a donare sangue.

La prima cittadina commenta: “Sono donatrice da molti anni ed è mia volontà portare una testimonianza vera su cosa significa donare un po’ di se stessi a chi ne ha bisogno. Donare il sangue è un gesto di solidarietà che ci può far capire concretamente cosa significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita. Posso dire di avere imparato e ricevuto tanto in termini umani da questa esperienza.

Ai giovani dico: siate solidali e prodigatevi per gli altri perché questo è il senso vero della vita, fatelo in qualunque modo e in ogni occasione vi sia possibile ”.

Il Sindaco Mattesini conclude: “I giovani hanno bisogno di esempi solidi e positivi. Come ho scritto nella lettera, però non voglio mancare di rispetto a coloro che per motivi religiosi o culturali non condividono questa pratica, ma in qualche modo il mio appello vuole essere aperto a tutti i giovani: mettetevi a disposizione degli altri per migliorare la nostra comunità”.