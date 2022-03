Doratiotto evita allo scadere una sconfitta beffa: Arezzo-Gavorrano 1-1

Scontro diretto al Comunale tra l’Arezzo e il Follonica Gavorrano.

97′ -Ultima mischia in area Gavorrano decisa da una deviazione della difesa. Poi l’Arezzo reclama un rigore per fallo di mano su cross di Cutolo ma finisce così.

93′ – L’Arezzo ci prova con Lazzarini ma la conclusione finisce sull’esterno della rete.

92′ – GOL AREZZO– Doratiotto trova il tocco giusto in area su angola ed è pari.

70′ – GOL GAVORRANO – Tiganj gira a rete una punizione di Lo Sicco. I giocatori ospiti esultano sotto la curva Minghelli e ne nasce un parapiglia.

56′ – Calderini gira in rete una punizione di Benedetti ma il signor Fantozzi su segnalazione dell’assistente annulla per sospetto fuorigioco.

46′ – Riprende la gara. Nessun cambio nelle due squadre,

45′ – Il signor Fantozzi fischia la fine del primo tempo senza concedere recupero.

44′ – -Fontana gira alto di testa una punizione dalla destra con Colombo in pieno controllo della traiettoria.

41′ – Sugli sviluppi di un piazzato dalla destra Van Der Velden conclude con Ombra che respinge ma il gioco era fermo per una posizione di fuorigioco di un giocatore amaranto.

28′ – Calderini sull’out di sinistra supera il diretto avversario e scodella al centro ma è bravo Ombra a smanacciare in angolo.

11′ – Si affaccia dalle parti di Colombo il Gavorrano con Origlio che penetra in area dalla sinistra ma conclude a lato.

6′ – Primo squillo amaranto con Calderini che si accentra da sinistra e calcia con la palla che finisce alta sulla traversa.

1′ – Inizia la partita.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 8 Lazzarini, 77 Frosali, 4 Van Der Velden, 21 Ruggeri; 26 Marchi, 6 Pisanu, 5 Benedetti; 20 Mancino (dal 60′ 31 Marras); 18 Calderini, 90 Persano.

A disposizione: 22 Balucani, 2 Biondi, 10 Cutolo, 11 Doratiotto, 15 De Pellegrin, 16 Sicurella, 33 Zona, 95 Pizzutelli.

Allenatore: Marco Mariotti.

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): 22 Ombra; 7 Grifoni, 5 Dierna, 2 Bruni, 3 Coccia; 8 Origlio, 23 Lo Sicco, 14 Iacullo; 10 Liurni, 26 Fontana, 15 Sulla.

A disposizione: 12 Vivoli, 6 Del Rosso, 9 Tiganj, 11 Mugelli, 17 Fremura, 18 Gasco, 20 Berardi, 24 Arduini, 27 Ampollini.

Allenatore: Marco Bonura.

ARBITRO: Flavio Fantozzi di Civitavecchia (Francesco Davide Bonaccorso di Catania – Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto).

RETI: 70′ Tiganj

Note – Spettatori:800 circa . Recupero ‘ + ‘ . Angoli 5-2: . Ammoniti: 20′ Calderini, 55′ Dierna, 60′ Origlio, 64′ Frosali