Due appuntamenti imperdibili al Teatro Le Fornaci di Terranuova Bracciolini questo primo fine settimana di Marzo! Venerdì 4 alle ore 21:15 saranno in scena gli attori della compagnia Stivalaccio Teatro con il loro DON CHISCIOTTE – Tragicommedia dell’arte coprodotto con il Teatro Stabile del Veneto, mentre Domenica 6 alle ore 17:00 un nuovo appuntamento della rassegna Diffusioni KIDS con le attrici della compagnia Unterwasser che portano il loro OUT prodotto da Pilar Ternera.



Dopo il successo di Romeo e Giulietta, ospitato a Le Fornaci nel 2019, Stivalaccio Teatro torna per raccontarci le vicende di Pantalone e Piombino, due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 1500 e il 1600. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura. E se non ricordano la storia alla perfezione, be’, poco importa, si improvvisa sui temi dell’amore e della fame, del sogno impossibile, dell’iperbole letteraria, della libertà di pensiero e di satira con “l’unico limite: il cielo” come direbbe Cervantes. Al pubblico il compito di salvare i due attori dalla morte…e di salvare il teatro.

Le Unterwasser ci descrivono invece OUT come uno spettacolo visuale, multidisciplinare, un’originale fiaba di formazione raccontata attraverso il linguaggio immaginifico del teatro di figura, un’opera poetica per adulti, che può essere vista anche dai bambini. Un viaggio iniziatico che conduce il protagonista fuori dalla casa, metafora delle certezze, per metterlo in relazione col mondo e con i suoi inevitabili contrasti. Il linguaggio poetico delle diverse tecniche utilizzate trasporta il pubblico in una dimensione onirica, trasmettendo il suo messaggio universale attraverso l’uso di archetipi.

Venerdì 4 Marzo ore 21:15

Stivalaccio Teatro

DON CHISCIOTTE

tragicommedia dell’arte

produzione Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto

soggetto originale Marco Zoppello

dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello

interpretazione e regia Michele Mori e Marco Zoppello

costumi e fondale Antonia Munaretti

maschere Roberto Maria Macchi

tecnico audio/luci Matteo Pozzobon

consulenza artistica Carlo Boso

Domenica 6 Marzo ore 17:00

Diffusioni KIDS

Unterwasser

OUT

con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio

ideazione, drammaturgia, regia, costruzione pupazzi, scene, costumi, suoni Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio

produzione esecutiva Pilar Ternera/NTC

premi

Eolo Award 2016, Miglior spettacolo di Teatro di Figura

Premio Ravasio 2015

Selezione Visionari Kilowatt Festival 2015

Finalista Premio SCENARIO Infanzia 2014

età 6+

Biglietti

DON CHISCIOTTE: intero 10 € ridotto 7 € (under 35; over 65; Spettatori Erranti)

OUT: prezzo unico 5 €

Entrambi gli spettacoli sono in vendita e quindi acquistabili nei circuiti vendita BoxOffice Toscana e Ticketone.

Per info e prenotazioni sarà possibile telefonare al numero 353/4342527 oppure mandare una mail all’indirizzo [email protected]

L’accesso a teatro è regolato nell’osservanza delle linee guida della Normativa anti COVID19 vigente.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione basterà visitare le pagine social (Facebook ed Instagram) dell’Auditorium Le Fornaci, della compagnia Kanterstrasse e i due siti dedicati: www.kanterstrasse.it – www.lefornaci.org