E’ la settimana dei derby per l’Amen Scuola Basket: si parte sabato da Montevarchi

Anche in Serie D punti salvezza in palio per gli amaranto impegnati a Terranuova

Archiviata con soddisfazione la vittoria contro Spezia nel recupero di mercoledì scorso, l’Amen Scuola Basket Arezzo è pronta per iniziare una settimana decisiva per le prospettive future della squadra in questo campionato.

Sabato alle 18 la SBA giocherà a Montevarchi contro la Fides, avversario storicamente ostico per gli aretini e che per di più recupererà alcuni giocatori importanti proprio per questa sfida dopo aver avuto un roster decimato contro Prato e Livorno. In casa Amen si punta al pieno recupero di Cutini e Ghini che hanno stretto i dato il loro contributo contro Spezia senza essere al meglio della condizione. Arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Panicucci di Ponsacco (PI) e Natucci di Bagni di Lucca (LU) che alzeranno la palla a due alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Viale Matteotti.

Scendendo in Serie D altro derby per l’Amen di coach Pasquinuzzi che Sabato alle 21 sarà sul parquet di Terranuova per uno scontro diretto che mette in palio due punti molto importanti in ottica salvezza.

Per il settore giovanile SBA la prima formazione a scendere in campo sarà la Rosini Impianti Under 15 Eccellenza che ospita sabato alle 16.30 la Sancat Firenze, domenica mattina sarà poi il turno dell’Under 14 Elite che alle 11.15 attende la visita del Valdelsa. Nel pomeriggio alle 15 trasferta per la Chimet Under 16 Silver a Calcinaia, un vero e proprio scontro diretto nella fase per il titolo regionale per i ragazzi di coach Pasquinuzzi reduci dal bel successo di FUcecchio della scorsa settimana.

Due le gare in programma al Palasport Estra, alle 16 per la seconda fase Under 13 SBA-Asinalonga ed alle 18.30 per la seconda fase Under 15 Silver Galvar SBA-Sancat Firenze. Martedi doppio impegno per le Under 19, al Palasport Estra con palla a due alle 19 la Tecnoil di coach Maccanti attende la visita del Pino Dragons mentre alle 20.30 al PalaMacchia di Livorno la Rosini Impianti Under 15 Eccellenza affronterà la capolista Don Bosco.

Weekend pieno anche per il Settore Minibasket Nova Verta, domenica in campo gli Esordienti 2010 a Ponticino con il Valdambra, ad Arezzo invece gli impegni di Aquilotti 2011 contro Synergy ed Aquilotti 2012 contro Terranuova. Domenica mattina di gioco anche per gli Scoiattoli 2014 e 2015 impegnati in un Torneo 3vs3 sprint a Terranuova.