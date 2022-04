E se un bacio…: Francesco Aki Schiatti tra romanzo e poesie

di Roberto Fiorini

‘E Se un Bacio…’’ è il diario scritto da un ragazzo diciottenne che racconta le avventure di un’estate che non si sarebbe mai aspettato e che cambierà per sempre la sua vita. Protagonisti della storia saranno il cugino, un ragazzo che ama ridere e scherzare con battute politicamente scorrette, una ragazza di cui è innamorato ed un bambino che non vede, non parla e non sente, incontrato inaspettatamente.

Per ragazzi pieni di vita, all’inizio dell’estate, un bambino come quello è istintivamente considerato come una vita vuota, quasi inutile.

Forse non solo per loro.

Ma sarà proprio il bambino a cambiare le loro vite, portandoli nel suo mondo incredibilmente ricco e felice, del tutto nuovo rispetto a quello conosciuto dai ragazzi.

Gli eventi che coinvolgeranno i ragazzi saranno duri, in certi casi drammatici, e gli insegneranno a vedere la differenza tra una risata ed un sorriso per arrivare a capire che ‘’si ride sempre per qualcosa di stupido, ma si sorride solo per qualcosa di speciale’’.

In questa frase si può condensare il senso del libro e l’essenza della storia che genera un vortice di emozioni e che alla fine lascerà un sorriso inevitabile sulle labbra.

La storia inizia con una promessa: alla fine si scoprirà che l’inizio non era quello che si credeva.

Così come il protagonista scopre che la vita non è solo quella che vedeva, che sentiva o che raccontava lui.

E alla fine.. beh più di così non si può dire senza rovinare la lettura ed i colpi di scena 🙂

La struttura dell’opera è ibrida poiché il romanzo è anche una raccolta di poesie.

Lo stile di scrittura è studiato in modo che sia diretto e immediato, come il diario di qualcuno che mischia emozione e scrittura come se vivesse un tempo unico.

È una scrittura che tende a portare il lettore dentro la storia, immedesimandosi con il protagonista stesso.

Francesco Aki Schiatti (Arezzo – 1984) nasce e vive ad Arezzo, dove ha frequentato la scuola sino alla maturità scientifica.

Successivamente, si iscrive all’Università degli Studi di Firenze laureandosi in Giurisprudenza per poi superare l’esame di Stato per la professione di Avvocato che esercita individualmente tramite il proprio Studio professionale.

La sua formazione passa anche dall’educazione ricevuta in famiglia e dal servizio svolto fin dall’adolescenza in parrocchia e poi con l’Azione Cattolica di Arezzo Cortona e Sansepolcro, di cui è attualmente Presidente Diocesano.

Dalle esperienze vissute nell’incontro con gli altri nasce la storia di Aki, un bambino per il quale sembra impossibile la vita a causa della sua malattia, ma che aiuta chi lo incontra a scoprirne la grandezza con avventure ed emozioni inimmaginabili.

Proprio per questo, lo stile di scrittura della storia è emozionale e unisce pensiero, narrazione e sentimento come se tutto si svolgesse sempre in un solo momento, fuori dal tempo, ma sempre presente nel cuore dove rimangono le cose più importanti, perché in fondo, ‘’si ride sempre per qualcosa di stupido, ma si sorride solo per qualcosa di speciale’’.

Poiché per l’autore il servizio sociale ed il volontariato hanno sempre rappresentato una parte essenziale della vita, in accordo con l’editore è stato deciso di devolvere parte dei proventi della vendita del libro alla associazione ‘’Lega del Filo D’Oro’’ che si occupa di bambini e persone sordo-cieco-mute.