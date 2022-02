Ecco che arriva il rassicurante cinguettio di Pfizer

di Stefano Pezzola

Se sei un lettore assuefatto che ancora oggi pensa che tutto ciò che si discosta dalla narrazione dominante sia da catalogare come fake news, decido di fugare subito ogni Tuo dubbio invitandoti ad andare a verificare al seguente link:

Traduciamo assieme il cinguettio:

“La trombosi venosa profonda, un coagulo di sangue in una vena profonda, può viaggiare fino ai polmoni, portando a un’embolia polmonare (PE). I sintomi di PE includono difficoltà respiratorie e dolore toracico. Contattare il medico se si verificano sintomi così: questo non è il momento di aspettare”.

This is no Time to wait?

La “peggiore” Azienda del mondo, se Ti va di approfondire perché clicca sul seguente link:

ci invita a chiamare subito il nostro medico se si hanno difficoltà respiratorie o dolore toracico.

Qualcosa però mi sfugge, lo giuro.

Dopo oltre un anno dall’immissione nel mercato del loro farmaco miracoloso denominato Comirnaty, ci invitano a chiamare immediatamente un medico se si hanno dei sintomi come quelli descritti?

E magari sono pure sintomi che nulla hanno a che vedere con l’inoculazione delle tre (per il momento) dosi del loro farmaco sperimentale erroneamente chiamato vaccino Covid-19?

Che strano, avevo sinceramente compreso che i loro “vaccini” Covid-19 a mRNA erano sicuri ed efficaci e che nel nostro Paese non sono stati rilevati casi particolarmente gravi di reazioni avverse.

E dire che proprio in questi giorni stiamo vivendo una contraddizione davvero stridente.

La nostra società invoglia al bio-liberismo assoluto nella sfera privata (eutanasia), ma poi estende sempre più il regime di sorveglianza sulla sfera pubblica.

Una sorveglianza ad intermittenza che viene riproposta per motivi sanitari o per motivi securitari.

Una odiosa invasione del campo libero delle opinioni e delle idee con prescrizioni e proscrizioni, codici di correttezza e censure applicate a chi non si allinea.

A rassicurarmi arriva però il cinguettio di Pfizer!