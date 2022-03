Emergenza Ucraina: la risposta del Liceo Francesco Redi

L'istituto ha promosso attività di solidarietà in collaborazione con varie organizzazioni cittadine quali Caritas, Croce Rossa e Misericordia.

AREZZO. “Il dramma che coinvolge migliaia di persone in Ucraina per un assurdo

conflitto bellico non poteva lasciarci indifferenti.



Il nostro Liceo ha quindi promosso attività di solidarietà, in collaborazione con varie organizzazioni cittadine quali Caritas, Croce Rossa e Misericordia. L’iniziativa ha visto protagonisti gli studenti del “Redi” insieme a insegnanti, personale scolasti co e genitori che

si sono adoperati per la raccolta di beni di prima necessità, in favore del popolo ucraino.



Dal 7 al 14 marzo, grazie al lavoro pomeridiano di circa 60 alunni che hanno dedicato il loro tempo con slancio e generosità all’iniziativa sono s tati confezionati e consegnati 141 pacchi, contenenti coperte, sacchi a pelo, cibo a lunga scadenza, prodotti per l’infanzia, l’igiene personale e medicinali.