Esplosione e incendio in una abitazione, ferita una donna incinta

I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti questa mattina alle ore 11:30 nel comune di Cortona in Via di Burcinella, per una esplosione con successivo incendio di una civile abitazione.

Una donna in in stato interessante è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di spegnimento, successivamente seguiranno gli accertamenti statici dell’edificio.

Notizia in aggiornamento…