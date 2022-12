di Stefano Pezzola

ASCOLTA LA NOTIZIA



“L’ex vicepresidente Eva Kaili ha eseguito gli ordini della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola” lo afferma il suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos.

Fonte:

https://www.elnacional.cat/es/internacional/abogado-eva-kaili-borrell_934485_102_amp.html

L’avvocato ha aggiunto che l’ex vicepresidente del Parlamento europeo quando si è recata in Qatar, dove ha avuto diversi colloqui, ha seguito un piano che era stato programmato nel 2019 all’alto rappresentante del diplomatico europeo, Josep Borrell e dal commissario per gli affari esteri Ylva Johansson, per cooperare con questo paese arabo e con Kuwait e Oman, come riportato da Euractiv.

Nelle sue dichiarazioni l’avvocato ha coinvolto l’attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola assicurando che Eva Kaili ha eseguito degli ordini nei suoi viaggi.

“Quello che il pubblico deve sapere è che il Qatar non ha avuto bisogno di corrompere la signora Kaili perché è andata in Qatar come rappresentante del Parlamento europeo, e i discorsi e le interviste che ha fatto sono stati dopo un accordo e un ordine della presidente Roberta Metsola“, ha ribadito esplicitamente Dimitrakopoulos.

“Metsola ha anche inviato con lei un funzionario dell’UE, Roberto Bendini, per supervisionare tutti gli incontri che la signora Kaili ha avuto” ha aggiunto.

Dopo le dichiarazioni del surfista compagno di Eva Kaili, l’italiano Francesco Giorgi che ha ammesso agli inquirenti belgi guidati dal giudice Michel Claise di aver fatto parte di far parte di un’organizzazione utilizzata dal Marocco e dal Qatar per condizionare i processi decisionali dell’Ue, l’ipotesi che l’indagine si allarghi a macchia d’olio risulta piu’ che plausibile.

Fonte:

https://www.adnkronos.com/qatargate-media-francesco-giorgi-ha-confessato_1uQLdMMnAFTqlNFM3rsHJZ