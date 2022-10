Faellese – Cavriglia 1-0

È un urlo di gioia che esplode nel finale di gara quello della Faellese, che dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria in campionato battendo in casa il Cavriglia per 1 a 0. A decidere l’incontro è un colpo di testa di Forni che sblocca il parziale di un match in perfetto equilibrio. Nel corso della partita, infatti, sono poche le occasioni sia da una parte che dall’altra: Faella gioca meglio nel primo tempo mentre il Cavriglia fa valere di più l’esperienza dei suoi giocatori e la loro fisicità nella seconda frazione di gioco, ma la rete azzurra spariglia le carte in tavola e consegna i tre punti ai padroni di casa. La Faellese inizia bene la partita, gestendo il pallone e dimostrandosi attenta nel coprire gli spazi rischiando poco, se non su un colpo di testa di Cioncolini che al 18’ chiama in causa D’Ambrosio, ma l’estremo difensore azzurro è reattivo e para alzando sopra la traversa. Gli azzurri hanno un buon possesso palla, anche nei pressi dell’area avversaria, ma mancano del guizzo decisivo per infilare la difesa cavrigliese. Nel secondo tempo la gara si fa più frammentata, con gli ospiti che alzano i giri del motore e provano a far male al Faella, ma i padroni di casa riescono a tenere botta e a non calare di concentrazione. Anzi, gli azzurri dimostrano carattere e rimangono sul pezzo fino alla fine, trovando il premio per la propria caparbietà: al minuto 89 calcio di punizione dalla sinistra, il cross finisce in mezzo all’area dove Forni prende il tempo al suo marcatore e insacca di testa sotto la traversa, 1 a 0. Pochi minuti dopo, nell’extra time, la Faellese ha l’occasione di raddoppiare con De Marco ben servito in contropiede da Riccio, ma il portiere del Cavriglia para bene in uscita. Un’occasione sfumata di poco, ma c’è poco rammarico da parte degli azzurri che al fischio finale tornano a festeggiare con i propri tifosi.

FAELLESE

D’Ambrosio(45’ Alterini) Forni Martucci Pallanti Bamba(72’ Betti) Fingalli Bruno(77’ De Marco) Garramone Riccio Tiranno(86’ Della Marca) Ferrini(79’ Pellegrini)

A disp: Alterini Kapplanaj Betti Della Marca Firli Pellegrini De Marco Santoro Meucci

All: Zavaglia

CAVRIGLIA

Lovari Sosa Cigolini Maiuri(79’ Scaramelli) Brocci Segoni Sini Cioncolini Nocentini Hoxha(68’ Marchetti) Ezzarouali(58’ Petri)

A disp: Cuccoli Piccioli Agnoletti Frunzeanu Ezzarouali A. Scaramelli Marchetti Petri

All: Lovari

Arbitro: sig. Venuti della sezione Valdarno

Marcatori: 89’ Forni