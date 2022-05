Felice Izzo vice-campione europeo di stecca a 5 birilli

L’assessore allo sport Federico Scapecchi e il consigliere comunale Federico Rossi hanno ricevuto a palazzo comunale l’aretino Felice Izzo, consegnandogli una targa come riconoscimento per il risultato di vice-campione europeo di stecca a 5 birilli.

“I miei complimenti – ha dichiarato l’assessore Federico Scapecchi – per quanto raggiunto e che non poteva passare inosservato. L’amministrazione comunale è attenta a tutti gli sport, quelli sotto i riflettori ma anche quelli con minore risonanza mediatica, e agli atleti aretini che vi si cimentano. In questo caso, abbiamo una disciplina che richiede grande concentrazione e tecnica e che nello sviluppo si caratterizza per il ‘doppio sguardo’ che il competitore deve tenere, non solo sull’avversario ma sullo stesso ‘terreno di gioco’. Felice Izzo si è dimostrato all’altezza e noi, ricevendolo con piacere, è come se avessimo… giocato di sponda con lui”.

“Esprimo anch’io le mie congratulazioni all’atleta aretino – ha aggiunto il consigliere comunale Federico Rossi. Questo traguardo importante premia gli sforzi di un giovane e porta il nome di Arezzo nel panorama sportivo europeo. Auguro a Izzo che il risultato prestigioso di oggi sia l’inizio di un brillante futuro”.