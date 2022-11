Festa della Toscana: sulla Torre del Cassero esposta la bandiera della Toscana

La bandiera della Toscana sventola sulla Torre del Cassero per ricordare la Festa della Toscana. Il 30 novembre del 1786 la Toscana adottò un nuovo codice penale in cui, per la prima volta al mondo, si decretava l’abolizione della pena di morte: la Festa della Toscana vuole ricordare quell’evento straordinario e affermare l’impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia, come elemento costitutivo dell’identità della Toscana.

“Il comune di Castiglion Fiorentino ricorda questo importante giorno esponendo la bandiera della Toscana sia su Palazzo San Michele che sulla Torre del Cassero ricordando, in questo modo, la scelta coraggiosa della Toscana di allora che la fece diventare il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.