Festa finale provinciale Torneo Fair-Play Élite Under13 – Scuola Calcio Élite della provincia di Arezzo

Ieri giovedì 14 aprile si è svolta all’Olmoponte nel campo Guido d’Arezzo, la festa finale provinciale

“Fair Play” per scuole calcio élite categoria under 13. Tre le società che si sono sfidate per raggiungere la fase regionale, dopo essere risultate le migliori della nostra provincia.

La Sangiovannese, da sempre la società valdarnese è ai vertici del calcio giovanile per la bontà del suo vivaio e scuola calcio, due aretine, SS Arezzo, con una squadra che presentava fra i giocatori diverse facce conosciute, ragazzi che fino a una stagione fa militavano nella società ospitante e ovviamente i padroni di casa dell’Olmoponte.

La manifestazione si è svolta di fronte a un numeroso pubblico in una atmosfera di vera festa, le partite, seppur vibranti, sono state all’insegna di un equilibrio totale, forse non all’altezza delle attese, viste la qualità eccelse dei tre contendenti, il tutto, probabilmente dovuto, al primo grande caldo stagionale che ha condizionato in maniera pesante le prestazioni dei giocatori in campo.

La classifica finale ha visto premiare l’Olmoponte, che così rappresenterà la nostra provincia nella fase regionale per scuole calcio élite il prossimo 29 e 30 Aprile.